La Catedral acull aquest dilluns el concert benèfic 'Rèquiem Mozart' la recaptació del qual es destinarà a Projecte Home

Publicado 10/4/2019 14:17:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Palma acollirà aquest dilluns el concert benèfic 'Rèquiem Mozart' la recaptació del qual es destinarà íntegrament a Projecte Home Balears, organització que tracta, preveu i investiga en l'àmbit de les addiccions.

L'Orquestra Simfònica de Balears, dirigida per Pablo Mielgo, serà l'encarregada d'interpretar el concert al costat de la Coral de la Universitat de les Illes Balears (UIB), dirigida per Joan Company, que també comptarà amb la col·laboració de la Coral de la Universitat de Valladolid, dirigida per Javier Fajardo Pérez-Sandín.

Durant el recital, que començarà a les 20.30 hores i que es realitzarà en memòria del difunt periodista i editor Pere Serra, els assistents podran escoltar les veus solistes de la soprano Karina Flors, la mezzosoprano Anna Pennisi, el tenor Francisco Corujo i el baríton Simón Orfila.