CCOO demana la recuperació de la jornada laboral de 35 hores setmanals per al personal de l'IB-Salut

Publicado 14/7/2019 13:28:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO a Balears ha demanat aquest diumenge al Servei de Salut (IB-Salut) la recuperació de la jornada laboral de trenta-cinc hores setmanals per al personal treballador, amb la finalitat de que la mateixa no excedeixi del còmput anual de 1526 hores.

Així ha informat el sindicat en una nota en la qual han detallat que l'escrit, enviat a la Direcció de Relacions Laborals i Recursos Humans de l'IB-Salut, reitera la petició de crear un grup de treball per a la implantació d'aquesta jornada en el proper any 2020.

"No entenem com un govern progressista s'entossudeix en no retornar la jornada de 35 hores als treballadors i treballadores de l'IB-Salut quan se li omple la boca de recuperació econòmica i drets socials", han expressat des de CCOO.

El sindicat considera que la recuperació de la jornada de trenta-cinc hores forma part del II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball i de l'acord de formació per a l'ocupació de les Administracions Públiques, signat al març de 2018.

Aquest acord, segons explica CCOO, contempla el complement salarial en situacions d'incapacitat temporal (IT) al 100 per cent, l'impuls a la creació de plans d'igualtat i de formació, una borsa de fins a un 5 per cent de jornada anual per a conciliació i jornada contínua per a la cura de menors de 12 anys; i un increment salarial i l'estabilitat de l'ocupació pública, entre altres mesures.