El Centre Artesanal de Menorca celebrarà el cap de setmana vinent unes jornades d'oficis artesans

Publicado 11/4/2019 17:28:56 CET

MENORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre Artesanal de Menorca ha organitzat per a aquest cap de setmana les jornades d'oficis artesans amb l'objectiu de posar en comú experiències i coneixements professionals d'oficis antics i contribuir al fet que l'artesania tingui un paper destacat en el desenvolupament econòmic, social i cultural de la illa, segons ha assenyalat aquest dijous la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

"Amb l'organització d'aquestes jornades volem debatre sobre l'estat actual del sector, la situació en la qual es troben els oficis d'arrel tradicional, així com aportar eines per garantir el seu futur més immediat", ha subratllat la consellera insular de Promoció Econòmica, Maite Salord.

En aquesta línia, ha destacat que l'artesania és part del patrimoni i, com a tal, "aporta singularitat, valor afegit i diversificació a la nostra economia".

Sota el títol 'Oficis antics, oficis de futur', les jornades es desenvoluparan a Ciutadella i Es Mercadal i abordaran aspectes com la innovació, l'ús de les noves tecnologies, el disseny, la qualitat, la formació i el relleu intergeneracional.

Salord ha explicat que les jornades es conceben com un espai de coneixement i debat al voltant de la situació de l'artesania de Menorca, així com un espai de reflexió sobre cap a on encaminar esforços per millorar en competitivitat, productivitat i rendibilitat".