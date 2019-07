Ciutadella, Maó i Palma, on més creix el preu anual d'habitatges a Balears, segons Tinsa

Publicado 11/7/2019 14:20:53 CET

Ciutadella, Maó i Palma lideren l'increment anual de preus a Balears en el primer trimestre de l'any amb augments del 19,5, 10,4 i 10,3 per cent, respectivament. Així ho indica l'informe Habitatge en Costa 2019 a Balears elaborat per Tinsa que destaca també que Ciutadella és el quart municipi que més puja a nivell estatal després de Baiona, Mataró i Antigua.

Respecte a Mallorca, l'evolució dels preus d'habitatge vacacional en les principals localitats en l'últim any ha estat ascendent, amb pujades superiors al 5%. Així, el preu mitjà en habitatge vacacional en primera línia de platja està entre 6.000 i 8.000 euros el metre quadrat per als habitatges plurifamiliares i a zones exclusives d'Andratx, Calvià i Palma es poden arribar a superar.

La nacionalitat predominant del comprador d'habitatges vacacionals és estrangera, entre un 50% i 70%, i de procedència alemanya, anglesa i països del nord d'Europa. Fa anys va créixer amb força el comprador rus, però això s'ha atenuat.

A Menorca, l'habitatge plurifamiliar vacacional té un preu 2.400 euros el metre quadreu de mitjana i l'unifamiliar, 4.500 euros de mitjana. A més, l'estoc d'obra nova vacacional és inexistent, no s'ha reactivat cap obra paralitzada i no es ven sòl.

Així mateix, predomina el comprador nacional: la majoria són catalans i madrilenys. Els estrangers són en general anglesos i, de nova incorporació, francesos

Per la seva banda, a Eivissa i Formentera, els preus ascendeixen de manera moderada respecte a l'any passat; hi ha zones de primera residència amb augments menors que la mitjana, però en general aconsegueixen el 5% de pujada.

L'habitatge plurifamiliar vacacional té un preu 12.000 euros el metre quadreu de mitjana i l'unifamiliar, 20.000 euros. A les zones més actives no hi ha estoc d'obra nova vacacional. No existeixen obra nova paralitzada heretada de l'època de crisi. A més, les compravendes es mantenen, amb pujades moderades.

Els terminis de venda es mantenen respecte a l'any passat. Predomina la demanda estrangera: centreeuropeus (França, Països Baixos, Alemanya), també Itàlia i Anglaterra.

A nivell nacional, el 78% dels 159 municipis del litoral espanyol va incrementar els seus preus el 2018, l'informe destaca que ubicacions on el mercat evolucionava més lentament a causa d'una demanda més feble, comencen a presentar símptomes de recuperació, que es tradueixen en increments dels preus i una reactivació o augment de l'activitat promotora.

Respecte als preus, un 63% de les franges de litoral analitzades en l'informe mostra indicis de recuperació, i en un altre 30% de les zones l'evolució es defineix com de "clar ascens".

Entre aquestes últimes, destaquen la costa catalana propera a la capital (Badalona, Lloret de Mar, Tossa de Mar, etc.) i les illes de Mallorca i Eivissa. A més, s'ha produït una reactivació dels preus a zones en les quals anys enrere presentaven cert estancament, a causa d'una demanda menys sòlida.

Altres 42 municipis, localitzats principalment a Balears, Comunitat Valenciana i les províncies de Màlaga i Barcelona, mostren increments de preu superiors al 10%. Entre ells destaquen Ciutadella de Menorca (+19,5%), les de Tenerife Granadilla d'Abona (+19,4%) i Adeje (+18,3%), i Casares, a la província de Màlaga (17,6%).

Al mateix temps, 36 municipis van abaratir el seu preu mitjà en l'últim any amb un descens inferior al 3% en el 59% dels municipis. Les majors caigudes en l'últim any van ser a Sant Bartolomé de Tirajana, Gran Canària, on el preu mitjà es va reduir un 12,7%; seguit de Cartaya (Huelva), amb un descens del 9,1%; Capdepera, que va descendir un 8,2%; Sant Lluís (Menorca), que descendeix un 7,3%; i Lepe (Huelva), que va registrar una caiguda interanual del 5,7%.

OPTIMISME MODERAT

Les previsions de l'informe sobre l'evolució del mercat són d'optimisme moderat, ja que en el 62% de les zones analitzades apunten al fet que els preus de l'habitatge vacacional no variaran substancialment aquest any.

"Tot indica que, igual que en el conjunt del mercat residencial espanyol, s'ha arribat a un punt d'equilibri, amb excepcions locals, després del qual s'espera l'estabilització de les variables principals: increments més continguts de la demanda i tendència a la moderació de preus", afirma el director del Servei d'Estudis de Tinsa, Rafael Gil.

Malgrat la millorança experimentada a nivell general, l'informe indica que encara existeix en algunes ubicacions una important bretxa amb els nivells màxims del cicle anterior.

Fins 16 municipis mostren un valor mitjà de l'habitatge inferior a la meitat del que van aconseguir en la dècada passada. Les diferències més notables se situen a Benicarló, amb una caiguda acumulada del 57,8%; Orpesa, amb una caiguda del 55,3% i Almassora, amb un descens del 55,2%, totes de Castelló.

Els enclavaments costaners amb els preus mitjans més elevats, al marge de les capitals de Sant Sebastià, Barcelona i Eivissa, es concentren a Sitges (Barcelona), amb una mitjana de 3.355 euros el metre quadrat, Casteldefells (Barcelona), amb una mitjana de 3.075 euros i Calvià (Balears) amb una mitjana de 2.922 euros. Les ubicacions més barates són Almassora (Castelló), amb una mitjana de 739 euros el metre quadrat, Borriana (Castelló), amb una mitjana de 791 euros el metre quadrat, Vilagarcía d'Arousa (Pontevedra), amb una mitjana de 820 euros i Benicarló (Castelló), amb 821 euros de mitjana.

CREIXEMENT DE LA DEMANDA

La costa espanyola concatena diversos anys de creixement de la demanda, situació que ha pressionat a l'alça els preus. Aquesta situació de preus alts, unida a senyals i expectatives de ralentització econòmica (nacional i internacional) estaria redundant en certa estabilització recent, segons l'informe.

"La ralentització en el creixement econòmic d'economies europees podria donar continuïtat a aquesta senda de moderació als mercats residencials dependents de demanda forana", apunta Gil.

A més, el mercat britànic podria quedar addicionalment afectat per les conseqüències del Brexit, depenent de la forma en què aquest se substanciï. "Un Brexit dur comportaria amb alta probabilitat una depreciació de la lliura, que repercutiria negativament en la capacitat adquisitiva britànica", assenyala Gil.

La demanda estrangera és la predominant en un 32% de les zones de costa analitzades en l'informe. Procedeix principalment del centre i el nord d'Europa, d'Anglaterra, Alemanya o Bèlgica; i s'assenta sobretot en la costa de Màlaga (Torremolinos, Benalmàdena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, etc.), Alacant (Altea, l'Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, la Vila Joiosa, etc.) i els territoris insulars.

El volum de transaccions d'habitatge de primera i segona residència en els municipis de costa analitzats (incloent capitals de província) es va incrementar un 6,2% en 2018, fins el 198.693 compravendes, segons dades del Ministeri de Foment.

El municipi alacantí d'Oriola és el que va registrar en 2018, igual que en 2017, un major nombre de transaccions d'habitatge d'obra nova específicament, amb 904 compravendes, un 9,7% menys que l'any anterior.