El Col·legi d'Advocats "no descarta" mobilitzacions per la situació dels advocats d'ofici

Publicado 19/2/2019 14:14:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears (Icaib) ha anunciat que "no descarten" convocar mobilitzacions per "exigir" al Ministeri de Justícia "el pagament immediat" dels tres mesos pendents per als advocats en torn d'ofici així com "la represa de les negociacions" per "avançar en la millora dels barems de pagament" d'aquest col·lectiu.

En un comunicat difós aquest dimarts, l'Icaib ha explicat que la represa de les negociacions amb Justícia cerquen la inclusió en els barems de les actuacions dels advocats d'ofici el pagament del qual "no està contemplat".

A més, han recordat que al novembre els advocats de Balears van protestar pels "incompliments reiterats dels compromisos adquirits amb el ministeri" i per "exigir als poders públics totes les reformes necessàries per aconseguir la justa i digna remuneració de totes les actuacions que duu a terme l'advocacia del Torn d'Ofici".

Finalment, l'Icaib ha apuntat que estan "a l'espera" dels contactes que "es preveu" que mantinguin representants de l'advocacia institucional i del ministeri, "els resultats dels quals dependràn les possibles accions" que puguin acordar-se.