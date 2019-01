Company diu que el discurs d'Armengol va ser "trist" i demostra que és una "presidenta acabada"

Publicado 31/12/2018 13:00:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Biel Company, ha assegurat aquest dilluns que el discurs de cap d'any de la presidenta del Govern, Francina Armengol, va ser "trist i apagat" i demostra que "estem davant una presidenta acabada i una legislatura acabada des de fa mesos".

En declaracions als mitjans de comunicació, Company ha assenyalat que el discurs va ser així perquè en 2018" Armengol "ho ha passat malament, sobretot des que Pedro Sánchez va accedir al Govern".

Segons ha dit, el discurs no va tenir "gens destacable" i va donar "voltes al mateix". "Després de quatre anys de legislatura, aquest 'postureo' s'ha traslladat al fet que no pot oferir pràcticament gens a la societat", ha remarcat Company.

Així, ha afegit que li sembla "estrany" que Armengol segueixi defensant que treballarà per aconseguir un bon finançament quan "el seu gran fracàs ha estat no tenir signat el Règim Especial per a Balears (REB) el dia d'avui". "En 12 hores, amb el PP estaria vigent", ha dit.

A més, ha criticat que amb més diners que en l'anterior legislatura, no ha fet ni habitatges protegits ni depuradores ni un protocol per a fenòmens adversos com els que van deixar Menorca sense llum.