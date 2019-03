Condemnen a una mútua a pagar 12.000 euros a una clínica privada d'Eivissa per l'atenció a un accidentat laboral

Publicado 10/3/2019 15:37:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Març (EUROPA PRESS) -

La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a pagar més de 12.400 euros a una clínica privada d'Eivissa per l'atenció prestada a un home que havia sofert un accident laboral.

En concret, l'Audiència ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la mútua, que rebutjava fer-se càrrec dels costos perquè al·legava que l'home podia haver estat traslladat a l'hospital públic de Can Misses i sostenia que va romandre al centre privat per voluntat pròpia, i que el Tribunal no considera acreditats.

L'accident va ocórrer el desembre de 2014, quan l'home va sofrir una caiguda d'una altura, es va lesionar i va ser traslladat en ambulància. Segons consta en l'informe d'urgències de la clínica privada, el treballador va sofrir un politraumatisme, presentava lesions en el tòrax i l'abdomen i se sospitava que pogués tenir una fractura cranial, per la qual cosa va ser ingressat a l'UCI.

Un dels metges de la clínica va explicar que no era aconsellable el trasllat a Can Misses. Així mateix, una altra empleada va assenyalar que a Eivissa els accidentats laborals es traslladen a la clínica privada perquè aquesta té un conveni amb les mútues laborals, però precisament no amb la demandant. Així, va apuntar que l'ambulància va poder decidir traslladar a l'home a la clínica per aquest motiu o perquè l'empresa per la qual treballava el pacient així l'hi indiqués.

La mútua acusava la clínica d'haver exagerat la gravetat de les lesions amb objectiu de poder facturar els seus serveis i considerava que podria haver estat traslladat des del primer moment a Ca Misses.

En aquest sentit, els magistrats consideren que no pot afirmar-se que no hi hagués urgència vital, perquè les proves mèdiques van reflectir una "molt dubtosa imatge" de possible fractura no desplaçada de l'os temporal dret, així com "dubtosos focus hemorràgics" en el còrtex frontal dret, l'evolució del qual havia d'avaluar-se en 24 hores.

Així mateix, la Sala determina que la clínica privada "no té per què atenir-se als preus de la sanitat pública".