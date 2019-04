El Consell aprova una moció per instar el Govern a "cercar solucions" davant el deute de Natura Parc

Publicado 11/4/2019 17:14:30 CET

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous per unanimitat una moció presentada per Ciudadanos (Cs) en la qual s'insta al Ministeri de Justícia a "cercar una solució al més aviat possible" al deute mantingut amb la Fundació Natura Parc que, segons ha informat el partit en una nota de premsa, s'eleva als 700.000 euros.

La portaveu de Cs en la institució insular, Catalina Serra, ha reconegut en sessió plenària que el Consell "no pot solucionar" el problema, motiu pel qual la qüestió s'ha de traslladar al Ministeri de Justícia.

"Hi ha consistoris que no poden assumir directament la tasca que realitza per a la Fundació Natura Parc a través de convenis i contractes públics", i també ha ressaltat l'"important treball" que realitza l'ens en tasques de control de fauna en ports i aeroports, gestió d'animals domèstics o recollida d'animals.

"CONTRA LA DEFENSA DEL CATALÀ"

Durant el ple del Consell, Cs ha votat en contra d'una moció presentada pel Pi - Proposta per els Illes (El PI) per a la "defensa, protecció i promoció de la llengua catalana" que ha estat aprovada pel ple de la institució insular.

"No s'ha respectat la nostra proposta que s'inclogués la necessitat de respectar en els centres escolars la lliure elecció dels pares entre les dues llengües cooficials de Balears", ha explicat Serra en relació al vot negatiu de la formació taronja respecte la moció que, entre altres qüestions, reconeix incloure les modalitats insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Finalment, Cs ha preguntat en el ple per la paralització de la reforma de la carretera del Port Vell de Son Cervera en considerar que és una "reivindicació" dels veïns de la localitat "que encara no han pogut veure complerta per diversos contratemps" del projecte.