El Consell d'Eivissa lliurarà aquest divendres els seus honors i distincions

Publicado 11/4/2019 17:10:34 CET

EIVISSA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa celebrarà aquest divendres a les 20.00 hores l'acte institucional d'entrega dels seus honors i distincions. La vetllada tindrà lloc a l'auditori del centre Cas Serres, segons ha avançat la institució.

El Consell ha recordat que aquest any rebrà la Medalla d'Or de la Illa d'Eivissa el pintor Rafael Tur Costa, qui ha participat en exposicions individuals per Europa i els Estats Units, a més d'en mostres col·lectives. La seva obra forma part també d'importants museus i col·leccions.

Així mateix, rebrà la Medalla d'Or Rosa Vallés, llicenciada en Filosofia i lletres i catedràtica de Geografia i Història.

D'altra banda, Juan Tur Riera serà nomenat Fill Predilecte d'Eivissa a títol pòstum. Entre altres coses, va ser un dels pioners en la implantació de la ràdio i televisió local a Eivissa.

Aquest any, els Premis al Mèrit Ciutadà seran pel folklorista Antoni Tur Planells 'Llucià'; per a Margaret Kinsberger, per la seva tasca al món de la música i la cultura, i per a l'artesana María Torres

També ho rebran l'Associació de Bars, Restaurants i Cafeteries d'Eivissa i Formentera.