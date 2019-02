El Consell inverteix 377.000 euros a Campanet per al seu itinerari per a vianants, entre altres inversions

Publicado 6/2/2019 16:26:35 CET

El Consell de Mallorca ha invertit en el municipi de Campanet un total de 377.229 euros provinents dels diferents plans especials que la institució insular té en marxa. Entre altres inversions, el municipi ha desenvolupat un itinerari per als vianants.

Per això, el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha visitat aquest dimecres el municipi de Campanet per conèixer el resultat els projectes realitzats pel consistori.

Durant la visita, l'alcaldessa, Magdalena Solivellas, ha explicat detalladament l'itinerari per als vianants que s'ha dut a terme al nucli urbà del poble amb una inversió de 243.100 euros.

En concret, les obres s'han realitzat als carrers Sant Miquel, cantó des Carritx, Retxino, Creu i Major i també s'han col·locat jardineres, pilons i papereres així com la senyalització pertinent.

Solivellas ha dit que "l'objectiu d'aquest projecte és donar seguretat als vianants i crear un espai protegit".

Per la seva banda, Ensenyat ha afirmat que "projectes com els de Campanet posen de manifest la gran tasca" que el Consell realitza als ajuntaments per millorar els seus serveis i infraestructures".

Quant al Pla Especial d'Eficiència energètica, l'ajuntament ha adquirit un camió elèctric pel servei d'aigua i ha realitzat tasques de substitució de l'enllumenat públic per fanals LED per valor de 28.300 euros. A més, Campanet també ha rebut una subvenció per fer front a despeses corrents de 105.829 euros.