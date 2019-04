El Conservatori de Música celebrarà tallers dissabte que ve perquè els nens provin a tocar instruments

Publicado 11/4/2019 17:31:00 CET

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca celebrarà tallers dissabte que ve perquè nens a partir de set anys provin a tocar instruments musicals i aprenguin com sonen.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació i Universitat, aquesta activitat ve precedida d'una sèrie de concerts didàctics que el Conservatori ha organitzat en diferents centres educatius de Mallorca per apropar els instruments musicals als nens que tenen l'edat més idònia per accedir als Ensenyaments Elementals de música i dansa.

Els tallers, que són gratuïts, van dirigits els nens que tenen una edat compresa entre els vuit i 11 anys que es plantegen accedir al primer curs de les especialitats instrumentals d'Ensenyaments Elementals. Per fer-los cal inscriure's prèviament a la web www.conservatoridemallorca.com. Tots els tallers es realitzaran el dissabte dia 13 a l'auditori del Conservatori amb diferents horaris en funció del taller.

A més, els alumnes majors de 16 anys que vulguin saber com són els estudis de Cant i Repertori també podran participar a un taller que se celebrarà al mateix auditori a les 13.00 hores.

Els Ensenyaments Elementals es reparteixen en quatre cursos, tant de música com de dansa, i s'encaminen al desenvolupament integral i progressiu de la tècnica de les especialitats, així com al domini del llenguatge musical de manera que l'alumnat disposi de les eines necessàries per aprofundir en la seva formació posterior.

Al mateix temps, condueixen a atorgar a aquell alumnat que els supera el certificat elemental de l'especialitat corresponent, a més de l'obtenció de la preparació per presentar-se a la prova d'accés als Ensenyaments Professionals.

L'objectiu principal dels Ensenyaments Elementals de música i dansa és donar una formació el més íntegra possible. Per complir amb aquest objectiu, a més dels instruments propis, l'alumnat cursa assignatures com a Llenguatge Musical, Cor, Conjunt Orquestral, Banda, entre altres, potenciant la interdisciplinaritat en els estudis musicals.