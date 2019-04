Cort aprova destinar un milió d'euros a adquirir habitatges per complementar els serveis d'acolliment municipals

Publicado 10/4/2019 13:30:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres les bases del concurs per a l'adquisició d'habitatges per al servei d'acolliment municipal. En total, es destinaran 948.292 euros procedents de Llei de Capitalitat.

Segons ha informat Cort en un comunicat, una vegada que la convocatòria es publiqui en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB), s'obrirà un termini de 20 dies naturals per presentar ofertes.

Els immobles es destinaran a famílies vulnerables i víctimes de violència de gènere i els gestionaran les Àrees de Benestar i Drets Cívics i d'Igualtat.

El regidor d'Urbanisme, José Hila, ha destacat "la necessitat d'incrementar el parc municipal d'habitatges, que actualment és d'uns 400 immobles". "Hem impulsat polítiques d'habitatge perquè sabem les dificultats que avui dia té la ciutadania, avui iniciem un nou camí que es complementa amb mesures com les ajudes al lloguer", ha assenyalat.

Per la seva banda, la regidora de Benestar, Mercè Borràs, ha remarcat "la col·laboració entre àrees", que ha fet possible la mesura. "Volem donar solucions, ampliar el servei d'acolliment municipal per poder ajudar a més gent", segons Borràs.

El regidor d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Aligi Molina, ha afirmat que l'acord és "un pas més per canviar el servei d'atenció a les dones víctimes de violència de gènere". "Volem sumar més pisos als quatre que tenim actualment perquè més dones puguin trencar la situació de violència que viuen", ha destacat.

Els nous pisos permetran completar i ampliar la xarxa d'habitacions d'acolliment municipal. Dels 950.000 euros, 325.000 es destinaran a pisos per a víctimes de violència de gènere i 650.000 euros, a pisos per acollir famílies.

L'accés es vehicularà a través de l'equip de valoració d'acolliment municipal, que actualment determina l'accés als recursos d'acolliment. Permetran complementar els serveis i, sobretot, ser un recurs pont perquè les famílies puguin normalitzar la seva vida.

El Patronat Municipal de l'Habitatge, que depèn de l'àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, s'encarregarà de l'adquisició dels habitatges, mentre que Benestar i Drets Socials els gestionarà.

L'objectiu és aconseguir habitatges dignes que tinguin més de 45 metres quadrats i menys de 120 metres quadrats. Podran ser habitatges de quatre, tres, dos o una habitació.

A l'hora de valorar les ofertes que es presentin, se seguiran una sèrie de criteris objectius marcats pels tècnics d'ambdues àrees. Es tracta de criteris de preu, tècnics i socials.