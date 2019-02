Cort i la família d'Aina Moll i Marquès reten homenatge a la filòloga aquest dissabte

Publicado 27/2/2019 11:13:53 CET

El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma acollirà a les 19.00 hores del dissabte l'acte d'homenatge a Aina Moll i Marquès organitzat de forma conjunta per l'Ajuntament i la família d'aquesta.

Segons ha informat Cort en un comunicat, durant la cerimònia es recordarà la figura de la filòloga i la seva aportació a favor de la cultura, la llengua catalana i la normalització lingüística, a les quals va dedicar la seva vida professional i acadèmica.

A l'acte participaran el filòleg Isidor Marí, la biògrafa d'Aina Moll, Pilar Arnau, i la cantant Maria del Mar Bonet. En concret, Marí explicarà la figura d'Aina Moll mentre que Pilar Arnau recordarà la vida de la filòloga i Maria del Mar Bonet interpretarà tres cançons en record de Moll.

Directora general de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya i assessora lingüística del Govern, va ser una impulsora de la recuperació i difusió de la llengua catalana. Va col·laborar amb el seu pare, Francesc de Borja Moll, en els últims volums del Diccionari Català-Valencià-Balear, i va ser autora de diverses publicacions.

Per la seva trajectòria, va ser mereixedora de nombrosos guardons com la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Palma, per la seva trajectòria professional i acadèmica i per la seva tasca en favor de la normalització lingüística en 2012, també va rebre el premi Ramon Llull del Govern, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, i era Doctora honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya.