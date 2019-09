Cort inclou Son Gotleu i Rafal com a barris prioritaris en el dispositiu de trànsit per al curs 2019-2020

Publicado 9/9/2019 19:13:09 CET

Des d'aquest dilluns, l'EMT reforça les línies 5, 7, 8 i 19 en horaris d'entrada i sortida de centres escolars

PALMA DE MALLORCA, 9 Set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma inclourà els barris de Son Gotleu i el Rafal Nou com a prioritaris en el dispositiu de trànsit i seguretat de la Policia Local per al curs escolar 2019/2020.

Així ho ha anunciat aquest dilluns el consistori, que ha presentat les actuacions previstes per a les diverses àrees entre aquest dimecres, 11 de setembre, dia d'inici del curs escolar, fins al 19 de juny de 2020. En la presentació han intervingut els regidors de Seguretat Ciutadana, Joana Adrover, Mobilitat, Francesc Dalmau, i Educació, Llorenç Carrió.

Adrover ha explicat que la cobertura del curs escolar és un servei prioritari per a la Policia, la qual cosa implica que els comandaments supervisessin "la correcta cobertura de les entrades i sortides d'escola", anotant incidències i aspectes que permetin millorar el servei.

Com a novetat d'aquest any, les escoles afectades pel trànsit al carrer Indalecio Prieto i Biniamar passen a formar part de la classificació A, atès que són zones amb alta concentració de centres educatius -com Sant Josep Obrer, Joan Capó, Es Pont, l'Escola Pública del Rafal Vell i Sant Pere-.

Aquesta categoria engloba escoles que s'han de cobrir sempre, bé sigui perquè estan en vies importants, com Balmes o Son Rapinya, o per falta de semàfors. En el cas d'Indalecio Prieto, "és tracta d'una via principal de comunicació de la ciutat que permet passar d'un costat a un altre de la Via de Cintura", segons ha explicat el Major de Trànsit, Miquel Pericàs.

SET RUTES ESCOLARS A PALMA

Actualment hi ha set rutes escolars a Palma que aglutinen 13 centres. Des d'aquest dilluns, l'Empresa Municipal de Transports (EMT) reforça les línies 5, 7, 8 i 19 en horaris d'entrada i sortida.

A més, Palma disposa de 85 càmeres activades en tota la ciutat que "són els que donen preferència als vianants, que constitueixen la màxima prioritat semafòrica", segons Dalmau.

El regidor ha demanat "paciència" als ciutadans i que "en la mesura del possible facin els trasllats de forma alternativa al cotxe privat" en els seus desplaçaments a les escoles.

MIG MILIÓ D'EUROS EN 19 CENTRES EDUCATIUS

D'altra banda, aquest estiu l'Ajuntament ha intervingut a 19 centres educatius de Palma, amb un import de 550.000 euros d'inversió. Així, s'han realitzat tasques de pintura interior a les escoles de Sant Jordi, Santa Isabel, Gènova, Camilo José Cela, Son Malferit, La Soledat, Es Pil·larí i Secar de la Real. També s'han fet treballs de reparació de façanes, tancament i pintura exterior en el CEIP Paula Torres, Can Pastilla.

En el CEIP Escola Graduada i en Es Pil·larí aquests treballs estan programats i quedaran acabats durant la segona quinzena d'octubre.

Així mateix s'han fet reparacions de la volada i pintura exterior en el CEIP Son Serra i a Son Oliva, que també és preveu que estiguin llestes a l'octubre.

Finalment, en el CEIP Els Tamarells s'ha habilitat una zona verda al pati amb dotació de fonts, en el CEIP Verge de Lluc s'ha adequat la lampisteria i els banys (obra que estarà llesta la segona quinzena de setembre) i també una zona verda el pati i col·locació de fonts; el CEIP Anselm Turmeda s'han condicionat els banys i el pati; s'han reparat elements estructurals i la coberta de la porteria en el CEIP Establiments, i s'han reposat mosquiteres de la cuina i el menjador en el CEIP Jaume I. Així mateix s'han reposat diferents estores exteriors del CEIP Coll d'en Rebassa.

Set centres públics també estrenen un sistema de calefacció a gas: els CEIP Miquel Costa Llobera, Tamarells, La Soledat, Sa Indioteria, Es Molinar, Jaume I i Gabriel Vallseca.