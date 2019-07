Costa considera que "encara hi ha esperances" per formar un Govern progressista

Publicado 26/7/2019 12:57:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha considerat aquest divendres que "encara hi ha esperances" per formar un Govern progressista durant els dos mesos que estableix la Constitució per arribar a acords després del segon rebuig del Congrés a la candidatura del socialista Pedro Sánchez com a president de l'Executiu Central.

En la roda de premsa posterior al Consell de Govern i preguntada per aquest tema, Costa ha reconegut que "a ningú se li escapa" que, des del Govern, aposten per "un govern progressista i d'esquerres com el de Balears --amb un Pacte entre PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca-- també a Espanya", si bé ha matisat que "cada situació és diferent i fer comparacions seria injust". "És una responsabilitat per a Sánchez però, sens dubte, s'hi deixarà la pell".