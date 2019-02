Cs critica la "falta de transparència" d'algunes institucions pitiüses com l'Ajuntament de Santa Eulària

Publicado 22/2/2019 17:28:16 CET

EIVISSA, 22 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'agrupació de Ciudadanos (Cs) Santa Eulària des Riu ha alertat aquest divendres sobre la "falta de transparència" que consideren que hi ha en algunes institucions d'Eivissa i Formentera com, segons diuen, en la d'aquesta localitat eivissenca.

El coordinador de l'agrupació, José Félix Navarro, ha explicat que un informe de Transparència Internacional Espanya ha posat de manifest que les institucions d'Eivissa i Formentera estan

"molt per sota del nivell de transparència exigit per llei, pel qual els responsables de totes les administracions i entitats

públiques han de posar en coneixement dels ciutadans com es prenen les decisions i es manegen els fons públics d'una manera senzilla i a l'abast de tots".

Així, el coordinador ha censurat la "deficitària transparència"

de la web municipal de l'Ajuntament de Santa Eulària, en la qual només es compleixen el 41 per cent de 160 indicadors de transparència.

"El dret a l'accés a la informació que els veïns d'aquest municipi haurien de tenir es veu minvat en nombrosos dels requisits als quals obliga la Llei: no es publiquen totes les actes, tampoc els comptes de resultats, ni els pressupostos, que haurien de figurar almenys des del 2015", ha declarat Navarro.

També ha criticat que la Societat Santa Eulàlia XXI, l'accionista majoritari de la qual és l'Ajuntament i que gestiona una part molt important de les despeses, mostra dades a la web "tan escassos, que és impossible tenir una visió real de les activitats d'aquesta societat en els últims quatre anys".

Finalment, el coordinador de l'agrupació ha recordat que "la llei obliga a publicar de forma periòdica, actualitzada i d'una manera senzilla tota aquella informació pública rellevant, de manera que garanteixi la transparència en relació amb el funcionament i control públic, per la qual cosa no serveix penjar-ho a la web de cara a les eleccions per quedar bé davant els ciutadans".