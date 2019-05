Cs Palma es compromet a acabar amb "la falta de recursos humans i materials" del Cos de la Policia Local

Publicado 16/5/2019 17:18:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs a l'alcaldia de Palma, Eva Pomar, ha volgut mostrar el suport de la formació taronja al Cos de la Policia Local, així com el seu compromís per acabar amb la falta de recursos humans i materials.

Segons ha informat Cs en un comunicat, Pomar ha assenyalat que des de la seva formació consideren que els serveis públics "han de comptar amb unes condicions òptimes per realitzar la seva tasca, especialment la Policia Local".

Per això, s'han compromès al fet que, si governen, crearan "una Oferta Pública d'Ocupació per augmentar la plantilla de la Policia Local".

Així mateix, la candidata a Cort ha assenyalat que dotaran de recursos materials al cos i renovaran els vehicles que estiguin parats en el taller perquè els policies no hagin de traslladar-se a peu.

"Hem de recuperar l'honorabilitat del cos, que ha estat tacat per culpa d'algunes pomes podrides que ja estan sent judicialitzades, i això no ho pot fer ni l'actual Pacte, ni el PP d'Isern, l'alcalde amb el qual van esclatar tots els casos de corrupció que avui taquen la seva imatge", ha conclòs.