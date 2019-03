Cs Palma qualifica de "disbarat" la denegació per sexista d'una subvenció a un taller per a nens

Publicado 22/3/2019 12:20:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Ciudadanos (Cs) Palma ha qualificat de "disbarat" la denegació per sexista d'una subvenció, per part de la Regidoria de Participació Ciutadana, a l'Associació de s'Olivera de Son Cotoner, per a una activitat per a nens.

Segons ha informat el partit en un comunicat, l'Associació de s'Olivera va sol·licitar, sobre la base de la convocatòria de subvencions de Participació Ciutadana, entre altres activitats, una partida de 200 euros, per a tres anys, amb la qual realitzar un taller per als nens, titulat 'Tarda de treballs manuals de princeses i superherois'.

D'aquesta manera, aquesta partida "va ser denegada per sexista", per la qual cosa des de Cs han considerat que "és un disbarat que el Pacte apliqui la Llei d'Igualtat d'una manera arbitrària i portada a l'extrem".

"En casos com aquest, la Llei està per aplicar-se de forma pedagògica, no prohibitiva, recomanant, en tot cas, una nova redacció de l'activitat, en comptes de presumir que no hi hauria ni prínceps ni superheroïnes en el taller", ha assenyalat la regidora de Cs Palma, Patricia Conrado, qui ha indicat que "als nens no els importa com es com es digui el taller, ells es disfressaran del que els agradi".