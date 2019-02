¿Cuáles son las redes sociales más populares en Palma?

Publicado 20/2/2019 18:06:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El percentatge de palmesans que utilitzen Facebook ha crescut en l'últim any fins a passar del 77 per cent en 2018 fins al 81 per cent en 2019, segons es desprèn d'un estudi de 'The Social Media Family'.

En concret, en la xarxa social hi ha unes 330.000 comptes de Facebook associades a persones de Palma, unes 20.000 més que fa un any. Unes 170.000 eren de dones i unes 160.000 d'homes i la majoria estan en el tram d'edat de 18 a 39 anys, mentre que unes 24.000 comptes són de persones majors de 65 anys.

Les dades de l'estudi també revelen un augment en la població de Palma que té perfil en Twitter: en l'edició anterior de l'informe, el percentatge era del 7,5 per cent i ara marca un 9,6 per cent del total de residents a la capital balear, amb 39.293 comptes en la xarxa de 'microblogging'.

No obstant això, si s'observa la xifra d'usuaris actius --aquells que han 'tuiteat' almenys una vegada en els dos últims mesos--, la xifra cau significativament fins als 3.673 usuaris, el 9,3 per cent del total i menys de l'1 per cent de la població total de Palma. La ciutat compta amb 34 perfils verificats.

"Ni la consolidació dels fils, ni els 280 caràcters semblen haver insuflat l'aire suficient a una excel·lent plataforma de comunicació, però l'ús de la qual sembla cada vegada més relegat a col·lectius concrets", assenyala l'informe.

Per part seva, Instagram també avança a Palma i ja el 49,2 per cent dels palmesans té perfil en aquesta xarxa, amb 200.000 comptes. A més, les dades assenyalen que Palma és la setena ciutat espanyola amb major nombre de perfils en Facebook i Instagram i la dècima en usuaris de Twitter.