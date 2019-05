La defensa de l'empresari mexicà detingut a Mallorca assegura que és víctima d'una vendetta

Publicado 29/5/2019 18:05:32 CET

L'empresari ha estat arrestat quan intentava sortir de l'Illa, on estava de vacances

L'advocat defensor de l'empresari mexicà que ha estat detingut a Mallorca, Ismael Oliver, ha assegurat que el seu client és víctima d'una "espècie de vendetta" que no té "res que veure" amb un "tema judicial" i que els arguments que han estat exposats per demanar presó preventiva són "gairebé un insult".

En concret, el president del Consell d'Administració d'Altos Hornos de Mèxic (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, ha estat arrestat en l'Aeroport de Palma quan es disposava a sortir de l'Illa, després d'haver passat uns dies de vacances.

En declaracions als mitjans, Oliver ha detallat que s'acusa Ancira Elizondo de blanqueig de capitals per uns fets ocorreguts el 2014 en relació a la compravenda d'una petroquímica.

Tal com ha dit, "se l'acusa que amb els diners obtinguts per aquesta compravenda, va comprar habitatges o condominis a Mèxic" però, segons ha detallat, "ell és el president del consell i no té poder executiu; no pot signar xecs ni transferències".

Així, ha dit que "ell no ha comprat res a Mèxic en els últims deu anys" i que "no ha pogut intervenir en aquesta operació si és que és sospitosa".

L'arrest d'Ancira Elizondo s'ha produït a Mallorca per part d'agents de la Interpol a partir d'una investigació de la Fiscalia General de la República i de la Unitat d'Intel·ligència Financera mexicanes.