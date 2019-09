La denominació d'origen 'Pebre Bord' rep el vistiplau del Govern

Publicado 2/9/2019 16:51:06 CET

El valor econòmic total de la producció del 'Pebre Bord de Mallorca' és de fins a 375.000 euros anuals

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern ha emès un dictamen favorable a la inscripció del 'Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca' com a denominació d'origen protegida (DOP).

En concret, el Butlletí Oficial de Balears (BOIB), en la seva edició d'aquest dissabte, ha publicat la resolució de la consellera d'Agricultura, Mae de la Concha, per la qual autoritza a inscriure aquest producte mallorquí en el Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i d'indicacions geogràfiques protegides.

La sol·licitud per inscriure el pebre de Mallorca com a denominació d'origen protegida va ser presentada fa dos anys per l'Associació per al Foment del Pebre de Mallorca. La resolució arriba després que el Servei de Qualitat Agroalimentària del Govern informarà del compliment de totes les condicions i els requisits establerts per la normativa europea.

D'aquesta manera, finalitza la tramitació a escala autonòmic, i ara és el Ministeri qui ha de revisar la documentació i enviar-la a la Comissió Europea per a l'aprovació definitiva. Quan la Comissió Europea publiqui la DOP, s'obrirà un termini de tres mesos durant els quals els Estats membres poden presentar oposicions a aquesta decisió.

ASSOCIACIÓ PER Al FOMENT DEL PEBRE DE MALLORCA

Els integrants de l'Associació per al Foment del Pebre de Mallorca representen el 71 per cent de la superfície cultivada de pebre bord de Mallorca i més del 78 per cent del total de la seva producció.

Aquests productors posseeixen 27 de les 38 hectàrees on es cultiva el condiment, i estan associades fins a 12 de les 20 explotacions agràries que hi ha a tota l'illa. El valor econòmic total de la producció del 'Pebre Bord de Mallorca' és de fins a 375.000 euros anuals.

Aquesta producció anual és de 28,75 tones mètriques, de les quals 22 són elaborades pels productors integrants de l'Associació per al Foment del Pebre de Mallorca. Tres dels cinc productors que hi ha en tota l'illa pertanyen a aquesta associació.