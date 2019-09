Detenen dues dones per robar un rellotge de marca a un home de 70 anys en crosses

Publicado 26/9/2019 16:53:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Set. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut dues dones de 19 i 35 anys d'edat per robar un rellotge de marca a un home d'uns 70 anys d'edat que anava en crosses. A causa de la violència de l'atac, l'home va caure al sòl i va haver de ser assistit en un hospital.

Segons ha informat la Policia, la investigació els va portar a determinar que les dones pertanyen a un grup criminal dedicat a realitzar viatges per nombroses ciutats del país amb l'única finalitat de dur a terme aquest tipus de delictes.

Després de saber això, la Policia Nacional va identificar i va procedir a la detenció de les presumptes autores per un delicte de robatori. Una d'elles ja tenia una ordre de cerca de la Policia Nacional de Torremolinos per un altre robatori amb violència d'un rellotge.

Quan la Policia va registrar l'hotel, no van trobar el rellotge perquè les sospitoses ja l'hi havien donat a altres dos membres de la banda, familiars seus, que havien arribat el dia anterior als fets en un vaixell per establir la infraestructura del grup. Per això, no es descarten noves detencions.