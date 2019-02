Detenen una persona a Eivissa després de desmantellar una plantació de marihuana

Publicado 19/2/2019 16:54:06 CET

La Guàrdia Civil d'Eivissa ha desmantellat a Eivissa una plantació de marihuana en tres habitatges contigus, i ha detingut un home per un presumpte delicte contra la salut pública.

Segons han informat en un comunicat, s'han confiscat de més de 3.600 plantes de marihuana i un altre home ha estat investigat.

El dispositiu policial va tenir lloc la passada setmana a la zona de Cala Vadella, en el terme municipal de Sant Josep, on van participar patrulles de Seguretat Ciutadana i unitats d'investigació.

Aquest dispositiu es va iniciar en tenir coneixement de la possible utilització de tres habitatges contigus llogats per ciutadans de nacionalitat italiana i que podrien ser utilitzats per a plantacions 'indoor' de marihuana.

Com a resultat de l'operatiu, el dia 15 es va dur a terme l'entrada i registre dels habitatges i a l'interior es van trobar 3.604 plantes de marihuana en diferents fases de desenvolupament i aproximadament uns 42 quilos de fulla picada, a més d'utensilis per al cultiu de marihuana.