Detingudes 11 persones per l'estafa immobiliària milionària que ha afectat a més de 300 persones

Publicado 12/2/2019 13:50:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

L''operació Lloriguera' s'ha saldat amb la detenció d'11 persones que haurien estafat a més de 300 persones a Mallorca, Barcelona i Tarragona prop de cinc milions d'euros a través d'un frau massiu i continuat en l'adquisició d'habitatges amb 17 promocions immobiliàries fictícies.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, alguns d'aquests detinguts ja es troben a la presó preventiva en la presó de Palma des d'agost; mentre que el líder de la banda, Carlos García Roldán, es troba en una presó colombiana des del passat 5 de febrer, a l'espera que es resolgui la seva extradició.

En aquests moments, l'Institut Armat està investigant, al costat de la Policia de Colòmbia, a altres dues persones que podrien estar involucrades en el cas.

Als detinguts se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental, usurpació d'estat civil i alçament de béns.

En l'operació s'han bloquejat un total de 98 comptes bancaris així com 38 propietats immobiliàries i han estat bloquejades diverses pàgines web, així com dominis de correu electrònic que utilitzaven per a comunicar-se i que es troben vinculats amb els fets investigats.

PRIMERES RECERQUES

La recerca es va iniciar l'any passat, arran de diverses denúncies presentades pels perjudicats en les quals manifestaven haver estat estafats per la compra d'immobles. Havien realitzat transferències bancàries d'importants quantitats de diners per a subscriure's als contractes de reserva i adquisició del suposat habitatge i transcorregut el temps, les obres no s'havien iniciat.

Durant la recerca, els agents van poder constatar l'existència d'un complex entramat empresarial, que "prevalent-se d'una publicitat enganyosa i perfils professionals" organitzats per a tractar de donar una aparença de legalitat en les seves actuacione, "s'estaven dedicant a subscriure contractes de reserva i compravendes d'immobiliaris de promocions inexistents".

Fruit de les recerques, la Guàrdia Civil va procedir l'agost passat a la detenció de 10 persones, cinc de les quals ja es troben en la presó de Palma. A partir d'aquest moment, els agents van realitzar gestions per a determinar el parador del líder de l'organització ja que s'havia escapolit podent constatar que es trobava a Colòmbia.

Després de diversos mesos de recerca per part de la Direcció de Recerca Criminal i Interpol de la Policia de Colòmbia, es va determinar el parador de l'escapolit i es va detenir al líder de l'organització en la matinada del dia 5 de febrer, hora espanyola.

MODUS OPERANDI

Segons la Guàrdia Civil, l'activitat delictiva es desenvolupava des de 2015 i hauria consistit en la generació de 17 promocions fictícies.

Els afectats per la compra dels suposats immobles realitzaven transferències d'importants quantitats de diners per a subscriure les diferents modalitats de contractes i com a senyal dels mateixos a comptes bancaris de l'organització delictiva.

Una vegada realitzada les transferències, els integrants exigien a vegades més diners per a continuar amb les suposades obres i fer front a tramitacions no contemplades a l'inici en el contracte subscrit, o altres argumentacions.

Els agents han pogut constatar que els autors del grup delictiu no tenien ni tan sols la llicència concedida ja que no eren propietaris dels terrenys on s'anaven a construir els habitatges, mancant per tant de les preceptives llicències o projectes per a tal fi.

Segons han explicat, la complexitat de l'entramat societari vinculat a l'estructura delictiva investigada, ha fet necessari l'estudi i la recerca de més de 350.000 moviments bancaris.

Així mateix, s'ha pogut constatar que l'organització hauria tractat d'ampliar la seva activitat a l'àmbit internacional, emparant-se en nous negocis delictius relacionats amb el sector immobiliari, utilitzant paradisos fiscals.

Cal destacar, l'alt nivell de vida que portaven els implicats gràcies als ingressos econòmics que generaven i que els servia com coartada a l'hora de generar falsa seguretat davant possibles víctimes.