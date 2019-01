El deute públic de Balears aconsegueix els 8.723 milions d'euros al 2018, segons dades provisionals del Govern

Publicado 2/1/2019 13:08:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Gen. (EUROPA PRESS) -

Balears ha reduït el seu deute públic al 2018, tant en xifres absolutes com en percentatge sobre el Producte Interior Brut (PIB), en concret, el càlcul de la xifra provisional apunta a un tancament de l'any amb 8.723 milions d'euros, 79 milions menys que el tancament de l'any 2017, 8.802 milions d'euros.

Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat, aquest descens de la xifra del deute a Balears, encara provisional, suposa un canvi a la sèrie històrica dels últims deu anys, durant els quals cada tancament anual ha estat superior a la xifra de l'any anterior.

En termes percentuals, el descens del deute de la regió és encara més acusat i queda en un 28 per cent sobre el seu PIB a 31 de desembre de 2018. L'any 2017 aquest indicador va tancar en un 29,4 per cent.

El deute en relació al PIB accelera la seva caiguda, iniciada des de 2015, any que es va tancar amb un 30,4 per cent. Des de llavors el descens s'ha produït de manera ininterrompuda, i permet recuperar el deute als nivells de 2014.

El Govern confirma la política de control, estabilització i baixada de deute dut a terme des de l'inici de la legislatura i compleix la previsió de reduir-lo al 2018 també en termes absoluts respecte l'any anterior, per primera vegada en la història de la Comunitat Autònoma.

"DESPESES IMPREVISTES"

La baixada del deute encara hagués estat major de no haver comptat amb la necessitat de concertar crèdits extraordinaris per afrontar despeses imprevistes, per abonar les ajudes als damnificats de les inundacions del Llevant de Mallorca i per garantir el compliment de sentències en matèria de protecció urbanística.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, s'ha mostrat satisfeta pel "control" del deute i perquè "una vegada més les xifres confirmen les previsions". "Hem aconseguit parar el creixement desbocado del deute que es va mantenir la passada legislatura", ha afegit.

Cladera també ha valorat les dades d'execució del pressupost de la Comunitat Autònoma de 2018, emeses per la Intervenció General de l'Estat, segons les quals el mes d'octubre s'ha tancat amb un superàvit comptable del 0,46 per cent del PIB, per un total de 146 milions d'euros a Balears.

A l'octubre de l'any passat el superàvit era major, de 240 milions d'euros, un 0,80 per cent del PIB, però cal tenir en compte que aquest any s'ha afrontat el pagament de gran part de les indemnitzacions fruit de sentències judicials, entre altres despeses no recurrents.