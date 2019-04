El doctor Enrique García, nou vicerector d'Investigació i Internacionalització de la UIB

Publicado 11/4/2019 18:13:44 CET

El doctor i catedràtic en Història Antiga, Enrique García Riaza, ha estat designat aquest dijous com a nou vicerector d'Investigació i Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears (UIB), per la qual cosa serà la persona que substituirà en el càrrec a Jaume Carot, qui va anunciar al febrer la seva renúncia al lloc.

Així ha informat la UIB a través d'un comunicat en el qual han detallat que García té 25 anys d'experiència docent universitària, tres sexennis d'investigació i, a més, ha estat vicedegà de la Facultat de Filosofia i sotsdirector del Centre d'Estudis de Postgrau de la UIB.

Llicenciat en Història per la Universitat de Salamanca (1991), García es va doctorar en Història per la UIB el 1997 i ha realitzat ampliacions d'estudis a l'University College de Londres a més d'estades breus d'investigació al Merton College de la Universitat d'Oxford així com a la Universitat de Nova York.

Respecte a les seves línies d'investigació, l'ara vicerector d'Investigació i Internacionalització de la UIB s'ha centrat en l'estudi de la diplomàcia i del dret de guerra durant l'expansió romanorepubicana així com en la Història Antiga de Balears. A més, és autor de 55 articles i capítols de llibres i membre del grup d'investigació de la UIB Civitas així com del grup d'investigació 'Occidens' de la Universitat Autònoma de Madrid.