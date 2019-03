Duque alerta que "alguna cosa passa a l'educació de les nenes" perquè "el seu talent es perd"

Publicado 19/3/2019 10:57:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha alertat aquest dimarts que "alguna cosa passa a l'educació de les nenes" perquè, al seu judici, "el seu talent es perd", ja que, per exemple, en els estudis universitaris d'enginyeria les dones "no arriben al 25 per cent" i en estudis aeronàutics "molt menys".

Així s'ha expressat Duque en una trobada informativa en el Club Diari de Mallorca sota el títol d''Espanya, país de coneixement i innovació' preguntat per la presència de les dones en el sector, on ha afegit que, en canvi, en ciències experimentals "hi ha moltes més dones sortides de la carrera".

D'altra banda, ha explicat que "solament el 40 per cent de dones accedeixen a oposicions de professor universitari" i ha justificat que es podria deure a qüestions d'inèrcia i, així mateix, ha apuntat que durant el temps que ha estat com a ministre han introduït una disposició perquè "pogués obrir-se aquest problema".

"Es fan avaluacions de currículum per poder accedir a llocs de gerència, volíem que s'avalués de forma menys exigent per a les dones. Que es tingués en compte que la dona ha estat a càrrec d'uns fills i ha rebaixat la seva activitat científica per necessitat", ha explicat.