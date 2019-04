Els fotògrafs de naturalesa de Balears celebren aquest cap de setmana a Eivissa el seu congrés anual

Publicado 10/4/2019 11:48:22 CET

EIVISSA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Fotògrafs de la Naturalesa d'Illes Balears, Afonib, organitza aquest cap de setmana a Eivissa el seu V Congrés, segons ha informat l'Ajuntament de Sant Josep.

Entre els ponents, aquest any participarà el guanyador del concurs "més prestigiós" sobre naturalesa, 'Wildlife Photographer of the year', Carlos Pérez Naval de 13 anys.

En concret, l'esdeveniment tindrà lloc el dissabte i diumenge al Centre Cultural de Can Jeroni i s'han programat conferències obertes al públic i sortides.

Així mateix, al Congrés participarà l'actual campió nacional de 'caçafotosub' en apnea, Joan Sans.

El cartell de ponències ho completen els eivissencos Jordi Serapio que parlarà sobre 'Albatros del Mediterrani' o Marco Antonio Yuste amb "Fotografia amb barrera", entre uns altres.

També es presentarà el llibre i un curt premiat "La cova de Vallgornera: exploracions sense límits".