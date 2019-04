Els partits de Balears inicien aquest dijous la campanya electoral amb la tradicional aferrada de cartells

Publicado 10/4/2019 18:00:11 CET

Els principals partits polítics de Balears donaran inici aquest dijous a la campanya electoral per a les eleccions generals del 28 d'abril amb la tradicional aferrada de cartells a Palma.

Els primers que començaran amb l'aferrada simbòlica seran els membres del PSIB. A la seu de la formació de Palma, estaran presents el candidat al Congrés dels Diputats, Pere Joan Pons, els del Senat per Mallorca, Cosme Bonet i Susanna Moll i la candita al Govern, Francina Armengol.

Després, a les 18.30 hores, Ciutadans realitzarà el seu acte a la zona de l'Estació Intermodal de Plaza Espanya i El PI a la Plaça de la Porta Pintada. Per part de la formació taronja estaran presents el cap de Cs al Congrés per les Illes, Joan Mesquida, i el candidat al Senat per Mallorca, Pedro Ribas. En l'acte del PI participaran el seu president, Jaume Font, i el seu secretari general, Josep Melià.

A les 19.00 hores, el candidat del PP al Govern, Biel Company, el cap de llista al Congrés, Margalida Prohens, i la del Senat, Maria Salom, donaran l'inici a la campanya electoral.

Mitja hora més tard, els candidats de Podem Balears participaran en el simulacre d'aferrada de cartells al carrer Sant Magí, 24. Hi seran presents Antònia Jover, Lucía Muñoz, Pep Malagrava, Juan Pedro Yllanes i Antònia Martín, entre altres membres del partit.

Posteriorment, a les 20.00 hores, Veus Progressistes donarà inici a la campanya electoral a la plaça Llorenç Bisbal. El candidat al Congrés, Guillem Balboa, i la del Senat, Rosa Cursach, realitzaran un discurs davant la militància.

A aquesta mateixa hora, Vox Balears realitzarà l'acte d'aferrada simbòlica de cartells al parc de sa Feixina. Intervindran el president de Vox, Jorge Campos, el cap de llista al Congrés, Malena Contestí, entre altres integrants de la formació.