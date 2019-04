Els transportistes de Balears exigeixen que Aena habiliti un espai de recepció de mercaderies en l'aeroport de Palma

Publicado 24/4/2019 12:11:32 CET

L'Agrupació Empresarial de Mercaderies de Balears (FEBT) i l'Associació d'empreses de Distribució d'Aliments, Begudes i Neteja de Balears (ADED) han exigit aquest dimecres que l'Aeroport de Palma disposi d'un centre de recepció de mercaderies perquè aquestes no hagin de traspassar els recintes que requereixen autoritzacions i mesures de seguretat.

"Fa uns anys hi havia un magatzem però aquest espai ha deixat de funcionar", ha explicat el gerent d'ADED, Bartolomé Servera. Per la seva banda, el president de FEBT, Ezequiel Horrach, ha comentat que el problema és "insostenible" perquè si no s'arregla la situació l'Aeroport de Palma "podria quedar sense mercaderies".

Així com han explicat en roda de premsa, per a la distribució de mercaderies dins de l'Aeroport de Palma, els transportistes han de descarregar actualment els contenidors i passar els controls de seguretat per després tornar a entrar al recinte i repartir la mercaderia.

"Avui dia l'Aeroport s'ha convertit en un gran centre comercial", ha explicat Servera, que ha expressat que el sistema de repartiment dins del recinte "hauria de dur-se a terme de diferent forma", ja que la logística actual obliga als transportistes a circular pels mateixos espais que els passatgers.

"Hauria d'haver-hi un espai de recepció i un sistema de repartiment dins del recinte", ha explicat Servera, que ha recordat que fa tres anys hi havia un magatzem dedicat a la recepció de mercaderies però que en l'actualitat no està en funcionament.

"De cada vegada estan exigint més", ha apuntat per la seva banda Horrach, referint-se a les exigències d'Aena per al repartiment a les botigues que es troben en el recinte comercial de l'Aeroport. El president de la distribució d'aliments a Balears ha explicat que Aena exigeix -per al repartiment de mercaderies dins del recinte- una formació específica per als transportistes, a més d'un segur de responsabilitat civil per a les empreses de 120 milions d'euros.

"Tenim molts transportistes que ja no volen anar a repartir a l'Aeroport", ha insistit Horrach, que ha afegit que la situació podria acabar amb que els distribuïdors "no vulguin repartir més dins de l'Aeroport de Palma".

A més, ha insistit que la solució es troba actualment "lluny de ser complicada", ja que l'Aeroport compta amb espai "més que suficient", segons els transportistes. "Fa un any i mig que exigim les nostres demandes però sembla que no han fet efecte. Aena disposa d'aquest espai però per algun motiu no volen habilitar-ho", ha explicat Ezequiel Horrach.