Extingit l'incendi forestal a Calvià, després d'afectar 0,68 hectàrees de pineda

Publicado 3/7/2019 14:36:34 CET

El foc, que s'ha produït a la zona d'El Toro, ha estat controlat en mitja hora

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi forestal declarat aquest dimecres damunt les 11.00 hores en el Toro (Calvià) s'ha donat per extingit sobre les 14.15 hores, després d'afectar 0,68 hectàrees de pineda.

Segons ha informat l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) a través el seu compte de Twitter, el foc, que tenia un nivell zero, ha estat controlat en mitja hora, ja que a les 11.26 hores les flames estaven controlades.

En l'operatiu han intervingut agents de medi ambient de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca.

El nou conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, ha demanat "precaució" posat que les condicions climàtiques de les últimes setmanes han fet que les masses forestals estiguin "molt seques".

Segons Mir, després d'una "temporada llarga" sense precipitacions, "qualsevol imprudència" pot generar un gran impacte i desembocar en un incendi "de magnituds importants".

Per això, ha demanat prendre "entre tots" les "màximes precaucions possibles" per evitar el foc.

El nivell zero del Pla especial d'emergències enfront del risc d'incendis forestals es declara per incendis forestals que poden ser controlats amb els mitjans previstos en el pla i que no suposen perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents als de naturalesa forestal.