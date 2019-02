Fetave reclama a les CA adaptar la seva normativa a la Llei de viatges combinats

Publicado 22/2/2019 17:14:38 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial d'Associacions Territorials d'Agències de Viatges Espanyoles (Fetave) ha reclamat a les comunitats autònomes que adaptin la seva normativa a la Llei de Viatges Combinats, incloent la comercialització 'online' de viatges, la tramitació parlamentària dels quals amb la convocatòria de les properes eleccions queda en suspens, una situació que assenyala "perjudica el sector.

En un comunicat, assenyala que la suspensió de la tramitació del projecte de llei al Parlament, és "una oportunitat perduda" per modificar la garantia solidària entre organitzador i agència minorista comercializadora, que considera ha de ser "menys onerosa" per al cost dels viatges per al viatger.

En aquesta línia, proposarà als grups polítics de les noves Corts que surtin de les eleccions del 28 d'abril, així com al nou Govern resultant d'elles, la tramitació d'un projecte de llei que elimini la garantia solidària entre organitzador i agència minorista comercializadora que, segons denúncia, "imposa un innecessari cost de més de 150 milions d'euros a l'any sense cap avantatge per als viatgers".

Fetave recorda, a més, que després de l'entrada en vigor del Reial decret Llei, les garanties que els actuals decrets de les CA estableixen per a l'activitat d'agències, no són exigibles als viatges corporatius en el marc d'un acord entre agències i empreses i en conseqüència, no són aplicables a les agències exclusivament dedicades a viatges corporatius i assimilats.

Des de Fetave sol·liciten a més que es faci de manera homogènia, tant per a viatges combinats o serveis de viatges vinculats, independentment del tipus de companyia que les efectuï, sigui plataforma digital, companyia de transport, hotel, etc., incloent, a més, les d'estats no membres de la UE, i en igualtat de condicions.

Finalment, sol·licita a les diverses formacions polítiques de les CA que consensuen l'adaptació de les seves regulacions perquè no siguin objecte de modificació en cas de canvis de majories de govern després de les eleccions de maig.