La Fiscalia manté la pena d'un any de presó i 31,6 milions de multa per a Matas pel cas 'Son Espases'

Publicado 13/6/2019 10:41:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

El Ministeri Fiscal ha mantingut aquest dijous, durant l'exposició de les seves conclusions definitives del 'cas Son Espases' la pena de presó d'un any per a l'expresident del Govern Jaume Matas i li demana també una multa de 31,6 milions d'euros per un delicte de tràfic d'influències.

En aquest judici, que estava previst que durés durant tot el mes però finalment s'ha saldat en dos dies, després de l'acord entre les parts i l'acusació, Matas ha acceptat haver comès un delicte de prevaricació i frau a l'administració en el marc del 'cas Son Espases' però no el de tràfic d'influències per a beneficiar de manera il·lícita al grup OHL. D'aquesta manera, la Sala haurà de determinar si condemna al també exministre per aquest delicte o si li absol.