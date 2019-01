Fitur.- El Consell de Mallorca aposta per la promoció del turisme a través del cinema

Publicado 24/1/2019 18:44:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha apostat aquest dijous, en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid, per la promoció turística a través de projectes audiovisuals i cinematogràfics.

En una roda de premsa sota el títol de 'Balears, una destinació sostenible' el conseller insular d'Economia i Hisenda, Cosme Bonet, ha destacat que amb l'impuls d'aquest producte turístic es contribueix a "generar un turisme sostenible, divulgador de la nostra cultura, tradicions i entorn natural".

Bonet ha explicat també que aquesta és una oferta "amb capacitat de promocionar-se com a destinació turística de qualitat i impulsora de la desestacionalització".

En aquest context, la Fundació Mallorca Turisme del Consell ha organitzat unes jornades amb els principals promotors cinematogràfics, congregant a responsables dels casos de major èxit internacional.

Mitjançant la Mallorca Film Commission, les ponències s'han dut a terme en el context Fitur cinema, l'espai expositiu monogràfic que la fira ha atorgat a la indústria audiovisual, des de la perspectiva de les sinergies que crea amb la turística.

Aquesta és la primera edició de Fitur en la qual el Consell Mallorca es presenta com responsable de la promoció turística, després de l'assumpció de les competències el passat 2018.

L'estratègia prevista per a la marca Mallorca es basa en un model sostenible, desestacionalitzador, que asseguri la rendibilitat empresarial i el benestar social.

Des de la Fundació s'han organitzat 74 accions promocionals i es tindrà presència activa a 37 fires al llarg d'aquest 2019.

Segons han afirmat des del Consell, per primera vegada l'illa de Mallorca comptarà amb estand propi a les fires més importants, com ITB a Berlín o la World Travel Market de Londres.

GREEN FILM SHOOTING

De forma paral·lela, el Consell de Mallorca també potencia i facilita que les empreses del sector audiovisual se sumeixen al corrent Green Film Shooting, que té la finalitat de fomentar l'illa com a destinació de rodatges sostenibles.

El Consell ha volgut destacar algunes filmacions dutes a terme a la illa, així com 'L'Infiltrat' (BBC) en 2016, o la sèrie de Netflix 'Turn up Charlie' el passat 2018, per posar alguns exemples.

Segons un estudi presentat a l'abril de 2018 per TCI Research i anunciat al portal de Fitur Cinema, 80 milions de viatgers trien la seva destinació basant-se en pel·lícules i sèries de televisió. Aquest estudi revela que el nombre de viatgers que viatgen a una destinació després de veure-ho en una pel·lícula o sèrie s'ha multiplicat per dues en els últims 5 anys.