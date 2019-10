El Govern abonarà una ajuda de 500 euros mensuals als treballadors de Thomas Cook a Balears

Actualizado 3/10/2019 18:27:56 CET

La presidenta del Govern de Balears, Francina Armengol. - PARLAMENT

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern de Balears, Francina Armengol, ha anunciat aquest dijous que l'Executiu abonarà, mitjançant una línia de crèdit extraordinària, un total de 500 euros mensuals a cadascun dels treballadors de Thomas Cook a Balears mentre que l'empresa es trobi en procés concursal, amb un màxim de quatre pagaments per treballador.

Així s'ha expressat Armengol en una roda de premsa per anunciar les mesures d'àmbit autonòmic per pal·liar la fallida del touroperador britànic, on també ha indicat que el Govern aprovarà aquesta mesura en el Consell de Govern d'aquest divendres.