El Govern central assegura que Espanya donarà assistència a l'Open Arms, perquè es tracta d'una emergència humanitària

Publicado 20/8/2019 19:38:55 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha assegurat aquest dimarts que el vaixell de l'Armada del Govern d'Espanya donarà assistència a l'Open Arms, l'embarcació de l'ONG Proactiva Open Arms en la qual es troben immigrants rescatats, "perquè es tracta d'una emergència humanitària".

Robles així ho ha manifestat en declaracions als periodistes després de sobrevolar Gran Canària per conèixer les dimensions del foc que assola a l'illa. "Estem davant una emergència humanitària, davant un drama humanitari de gran importància", ha afegit.

Per això, ha dit, el Govern espanyol "no podia mirar a un altre costat". Així mateix, ha agregat que des d'Espanya s'ha tractat "de cercar una solució amb la Unió Europea (UE)", aconseguint finalment que hi hagi sis països per repartir als migrants.

Així mateix, ha afegit que Espanya "seguirà treballant perquè és un problema que concerneix a tothom".