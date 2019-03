El Govern i el Consell expliquen a la ITB de Berlín les restriccions d'accés al far de Formentor per aquest estiu

Publicado 6/3/2019 16:46:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca i el Govern balear han explicat aquest matí a la fira turística ITB de Berlín les restriccions d'accés al far de Formentor per aquest estiu, després del pla pilot impulsat el 2018. Aquest any, les limitacions estaran vigents del 15 de juny al 15 de setembre.

Segons ha indicat la consellera insular de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, han volgut ampliar la limitació de vehicles un mes més a causa de "els bons resultats de l'any passat". En concret, ha assenyalat que, a la platja de Formentor, a les hores punta sense restriccions s'arribava fins als 300 vehicles, i amb les restriccions van passar a 20, un 90 per cent menys.

Per la seva banda, el director de Mobilitat i Transports del Govern balear, Jaume Mateu, ha ressaltat que, com a alternativa per arribar al far, s'ofereix un servei d'autobús amb sortides cada 30 minuts des de la platja i amb diferents parades als punts d'interès. A més, ha recordat que "el sistema tarifari integrat permet comprar un bitllet per anar de la badia d'Alcúdia fins al far o del port de Pollença fins al far per dos euros.

Les restriccions abasten la Dt.-2210 del quilòmetre 8,7 al 19,6, un total de 10,9 quilòmetres. Només podran accedir els vehicles autoritzats, el transport públic, les bicicletes i els vianants.

Aquest estiu hi haurà un autobús llançadora més que l'any passat, amb un total de quatre, que també incrementaran freqüències. Durant les hores punta entre els trams horaris de 10.30 a 13.00 hores i de 15.30 a 19.30 hores hi haurà dos busos per sentit circulant alhora, mentre que l'any passat només hi havia un per sentit. D'aquesta manera, es vol garantir un servei cada 30 minuts entre la platja i el far.

Finalment, per part de l'Ajuntament de Pollença, una de les altres administracions implicades en les restriccions, ha intervingut el primer tinent d'alcalde i regidor de Turisme, Antoni Cànaves, que ha explicat els encants turístics de la zona i ha recordat els inicis turístics de Formentor el 1910 de la mà de l'argentí Adán Diehl.

Cànaves va relatar el nom d'alguns il·lustres visitants que es van allotjar a l'Hotel Formentor com "el príncep de Gal·les, Winston Churchill, Charles Chaplin, Audrey Hepburn, el Dalai Lama o literats com Vicente Aleixandre, Carlos Barral , Gabriel de Diego, Octavio Paz, Camilo José Cela, Dámaso Alonso o el filòsof alemany Hermann Keyselring".

Aquestes intervencions s'han fet a l'stand' de Mallorca que, per primera vegada, ha tingut un espai propi a la fira de la capital alemanya. En finalitzar, s'ha projectat un breu vídeo informatiu sobre els objectius del tancament.

A més, durant tota la fira turística també es repartiran tríptics informatius en alemany i en anglès per informar de les restriccions.