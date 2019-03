El Govern destina 650.000 euros a una línia d'ajudes per a facilitar a esportistes l'accés a competicions

Publicado 22/3/2019 14:57:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres una convocatòria d'ajudes dotada amb 650.000 euros per a millorar els mitjans d'entrenament d'esportistes de les Illes i facilitar-los l'accés a competicions durant l'any 2019.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. En la convocatòria de l'any 2018, es van beneficiar de les ajudes un total de 161 esportistes de Balears, amb noms destacats com Melani Costa, Caridad Jerez, Úrsula Pueyo, Mario Mola, Marcus Cooper i Joan Munar.

Durant aquesta legislatura, la partida d'aquesta línia d'ajudes ha augmentat en 200.000 euros i s'han introduït novetats, com una quantitat extra per a dones esportistes per a fomentar l'esport femení.

Una altra novetat és que s'ha incrementat el límit d'ajudes per esportista fins a 20.000 euros. L'aportació que rebrà cada esportista dependrà dels resultats esportius aconseguits durant l'any 2018.