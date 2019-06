El Govern investiga una intoxicació lleu a nens després d'estar de campament a Cales de Mallorca

Publicado 21/6/2019 18:00:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut està investigant una intoxicació lleu que han patit diversos nens d'un col·legi de Son Ferriol, després d'assistir aquesta setmana a un campament a Cales de Mallorca.

Segons han informat des d'aquest departament del Govern, l'avís ha estat donat aquest matí quan els nens han hagut de faltar a classe afectats per vòmits i diarrea.

Des de la Conselleria han explicat també que encara no es coneix el nombre d'afectats ni les causes però han qualificat la intoxicació com a lleu i han precisat que ningú ha estat ingressat.

D'aquesta manera, la investigació està oberta i des del Servei d'Epidemiologia s'estan duent a terme entrevistes amb els afectats per esbrinar les possibles causes de l'afectació.