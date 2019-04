El Govern obre 12 expedients per 270.000 euros a grans propietaris d'habitatges en tres mesos

Publicado 16/4/2019 14:01:08 CET

S'han detectat 146 habitatges buits que no es van inscriure en el registre per a la seva cessió obligatòria temporal

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha obert un total de 12 expedients sancionadors per un valor de 270.000 euros a grans tenidors d'habitatges en els tres primers mesos d'aplicació de la Llei d'Habitatge de Balears, que inclou la cessió obligatòria temporal d'habitatges buits d'aquests grans propietaris per destinar-los a lloguer social.

En roda de premsa, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha detallat que aquests 12 expedients estan derivats precisament per infraccions relacionades amb aquests grans tenidors --entitats financeres, fons d'inversió i fons voltor--.

En concret, sis dels expedients s'han obert perquè les entitats no han inscrit les seves propietats en el registre per a la seva cessió obligatòria (180.000 euros); quatre perquè les entitats no han col·laborat amb el Govern i no han facilitat que es pugui comprovar l'estat dels habitatges (60.000 euros). Dues sancions més s'han imposat perquè dues entitats no han pagat les despeses de la comunitat (30.000 euros).

Pons ha precisat també que en aquests tres mesos d'activitat s'han registrat 1.039 habitatges buits i, d'altra banda, s'han detectat més de 5.700 habitatges no inscrits que hi haurien d'estar. D'aquestes darreres, 486 ja han estat inspeccionades i d'aquestes, el 30% --146-- estaven buides i no s'hi van inscriure.

Segons ha dit, amb aquestes xifres es pot arribar a "una primera conclusió", que és que "no s'han inscrit tots els habitatges buits per part dels grans posseïdors".

Així mateix, ha dit que aquesta normativa "no té precedents a nivell de l'Estat espanyol". "No hi ha cap comunitat que hagi avançat tant en matèria d'habitatge", ha dit.

Cal recordar que el Govern central va formalitzar a principis de mes amb el de Balears l'acord pel qual s'avalava la Llei d'Habitatge autonòmic, incloent la cessió obligatòria temporal.

Aquest acord va suposar que la norma balear es modifiqués en part, sobretot en el que produïa a discrepàncies competencials, i que s'evités la interposició d'un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) per part de l'Executiu.

L'acord amb l'Executiu central va reafirmar la cessió obligatòria dels grans tenidors, incloent algunes modificacions tècniques com la compensació econòmica als propietaris per la cessió.

Respecte a la petició de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma que ha sol·licitat que es destinin 100 milions d'euros per construir 1.000 habitatges de lloguer, Pons ha dit que l'acció del Govern "va en sintonia" amb aquesta proposta.