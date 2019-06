El Govern obre un expedient sancionador per la celebració d'unes noces a Es Trenc

Publicado 29/6/2019 12:07:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Juny (EUROPA PRESS) -

La Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat ha iniciat un expedient administratiu sancionador contra la propietat de la finca on es varen celebrar unes noces sense autorització dins del Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos, segons ha informat la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en una nota.

L'expedient s'obre per una possible infracció de la Llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

Cal recordar que el passat 30 de maig agents de medi ambient (AMA) van aixecar un acta de denúncia després de certificar la celebració d'unes noces en un lloc inclòs dins de la Xarxa Natura 2000 com d'interès comunitari (LIC) i zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA).

Segons l'acta aixecada, l'esdeveniment, al que van assistir unes cinquanta persones, va tenir lloc dins de la zona dunar, ocupant una superfície total de 459 metres quadrats. Els AMA van constatar les afeccions en el medi i van concloure que la propietària no disposava de l'autorització, tal com estipula la Llei 2/2017 de declaració del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.

Després d'aixecar una segona acta, la Direcció general ha iniciat expedient administratiu i ha designat un instructor a qui s'han traslladat les actuacions existents.

GAIREBÉ 190.000 EUROS PER VIGILAR EL PARC

D'altra banda, la Conselleria ha assenyalat que el servei d'informació i vigilància del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos comptarà aquest estiu amb un pressupost de 189.142,25 euros.

En concret, la inversió permetrà la presència de dos informadors els mesos de maig i octubre, a més de cinc informadors i quatre vigilants els mesos de juny i setembre i de cinc informadors i quatre vigilants els mesos de juliol i agost.

Finalment, la Conselleria ha avançat que s'incrementarà la presència del Servei d'Agents de Medi ambient en el Parc Natural durant els mesos de juliol i agost a la zona dunar.