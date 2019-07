El Govern publica l'oferta formativa per persones adultes del curs 2019-2020

Publicado 24/7/2019 12:38:23 CET

La conselleria d'Educació, Universitat i Investigació ha publicat aquest dimecres tota l'oferta formativa que oferiran els centres d'educació de persones adultes (CEPA) per al curs 2019-2020, segons ha informat la cartera dirigida per Martí March.

Els CEPA compten amb un ventall educatiu que va des de l'educació secundària para persones adultes (ESPA) fins a idiomes i cursos d'informàtica, passant per ensenyaments inicials, preparació de proves lliures d'ESO i preparacions de proves d'accés estudis superiors, entre uns altres.

Així, el curs 2019-2020 la Conselleria continua amb el pla de col·laboració entre Escola Oficial d'Idiomes (EOI)i els CEPA per obtenir certificats oficials de l'EOI corresponents al nivell bàsic A1 i bàsic A2 d'anglès en el CEPA Artà, CEPA S'Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud i CEPA Sant Antoni.

Així mateix, la gran majoria dels CEPA de Balears duen a terme les proves de competències clau de matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera amb la finalitat de facilitar l'accés als certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3.

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Els impresos de sol·licitud es poden trobar en els CEPA i la matriculació es pot fer als mateixos centres al calendari establert.

En aquest sentit, l'alumnat que el curs anterior realitzava els seus estudis en un CEPA pot matricular-se del 5 al 10 de setembre, mentre que l'alumnat de nova incorporació podrà fer el propi de l'11 al 24 de setembre.

Per la seva banda, del 10 al 14 de febrer de 2020 s'obrirà la matrícula per als ensenyaments d'educació secundària per a adults que condueixen a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.

18 CEPA EN BALEARS

La Conselleria ha recordat que les Balears consten d'un total de 18 CEPA, havent-hi 14 a Mallorca, dos a Menorca i dos a Eivissa.

Per Illes, a Mallorca es troben els CEPAs d'Alcúdia, Amanecer (Palma), Artà, Calvià, Camp Redó (Palma), Es Raiguer (Binissalem), Francesc de Borja Moll (Inca), La Balanguera (Palma), Llevant (Manacor), Mancomunitat del Pla (Vilafranca de Bonany), Sa Pobla, S'Arenal, Son Canals (Palma) i Sud (Campos).

A Menorca l'oferta educativa para persones adultes s'imparteix en el CEPA Ciutadella i en el CEPA Joan Mir i Mir (Maó), mentre que a Eivissa es troben el CEPA Pitiüses (Eivissa) i CEPA Sant Antoni (Sant Antoni de Portmany).