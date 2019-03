El Govern treballa amb Ports IB i Cort per "minimitzar" l'impacte ambiental de l'arribada de creuers a Palma

Publicado 5/3/2019 11:53:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha assegurat estar treballant amb Ports IB i l'Ajuntament de Palma amb el propòsit de "minimitzar l'impacte de l'arribada de creuers a Palma".

"La realitat de les tres illes és molt diferent perquè per exemple a Maó estem fent un esforç per portar més creuers i a Mallorca la situació és diferent, per la qual cosa els plantejaments són diferents", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Pons ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat de Podem David Martínez sobre les mesures que pensa prendre el Govern per evitar o minimitzar l'impacte ambiental dels creuers.

Així mateix, el conseller ha destacat que les negociacions amb Ports IB i Cort van encaminades cap a la gestió de l'arribada de passatgers a la ciutat amb l'objectiu de veure com es pot evitar "aquesta saturació", així com "planificar les arribades dels mateixos al llarg de la setmana".

Quant als paràmetres de contaminació, ha assenyalat que actualment s'està treballant en una proposta d'electrificació de tots els ports per permetre "reduccions importants en la contaminació" que generen els vaixells quan arriben als ports.