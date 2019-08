La Guàrdia Civil realitza dos rescats de muntanya a Mallorca

Publicado 31/7/2019 17:18:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'equip de rescat en muntanya de la Guàrdia Civil (Greim) ha dut a terme dos auxilis en helicòpter, un a Sóller i un altre a Betlem, segons ha informat l'Institut Armat en una nota.

En el primer cas, l'helicòpter del Greim va rescatar una dona francesa i als seus dos fills menors que es trobaven practicant senderisme al Port de Sóller.

Després de cinc hores de marxa, es van perdre i van donar l'avís, sent localitzats la vora d'un penya-segat de 80 metres d'altura, per la qual cosa l'helicòpter del Greim els va traslladar a Sóller, on una patrulla de Seguretat Ciutadana es va fer càrrec d'ells.

El segon rescat va tenir lloc quan un senderista alemany es va lesionar un genoll després de caure mentre practicava senderisme a la zona de Betlem. Els Bombers de Mallorca van acudir al seu rescat i van procedir al trasllat en helicòpter del ferit, a causa de l'orografia abrupta del terreny.

Ja a terra, un suport parcial va carregar al ferit i ho va traslladar fins a Betlem, on va ser atès per una ambulància.