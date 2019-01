Ibanat inverteix 1,5 milions d'euros en la renovació de la seva flota per a l'operatiu d'extinció d'incendis

Publicado 27/12/2018 18:07:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, acompanyat del gerent de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat), Joan Ramon, ha explicat aquest dijous que al llarg de la legislatura s'han invertit 1,5 milions d'euros en la renovació de la seva flota per a l'operatiu d'extinció d'incendis.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Vidal ha presentat aquest dijous dues autobombes noves que s'afegeixen a l'operatiu d'extinció d'incendis amb els quals, des del 2015 fins al 2018, ja s'han sumat 20 vehicles entre autobombes, tractors, retroexcavadoras i vehicles tot terreny.

A l'acte, ha explicat que aquestes noves inversions "donen als treballadors les màximes condicions de seguretat i això es fa renovant la flota, donant unes condicions laborals dignes i incorporant més efectius".

Per la seva banda, el gerent de l'Ibanat ha explicat que "de les dues autobombes noves, una es queda a Mallorca i l'altra es destina a Menorca, de manera que per primera vegada l'Ibanat disposarà de dues autobombes forestals a Menorca".

A més de totes aquestes adquisicions, el Consell d'Administració de l'Ibanat ha autoritzat una despesa de 450.000 euros del pressupost d'aquest any per a la compra de 13 vehicles tot terreny amb un pressupost de 450.000 euros, tres tractors forestals per 350.000 euros i un camió forestal per 189.000 euros, dels quals durant els propers mesos es tramitarà la seva adquisició.