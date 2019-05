Inca tindrà un centre comercial obert després de signar un conveni el Govern i l'Ajuntament del municipi

Publicado 15/5/2019 20:00:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i l'alcalde d'Inca, Virgili Moreno, han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promoure i definir el centre del municipi com a centre comercial obert.

Segons ha informat la Conselleria, el projecte serà finançat pel Govern amb un màxim de 8.000 euros, i per l'Ajuntament d'Inca amb un màxim de 4.000 euros, que es destinaran a la contractació d'una empresa especialitzada per desenvolupar el pla abans d'haver finalitzat el 2019.

L'empresa responsable de la implantació del centre comercial obert haurà de dissenyar estratègies per identificar el centre comercial de la ciutat, col·laborar en la definició de convenis amb altres entitats, i organitzar activitats d'animació i dinamització a espais públics.

El conveni signat estableix que el Consistori serà l'encarregat de coordinar, supervisar i fer seguiment de les actuacions de l'empresa, a més de coordinar amb la Conselleria el desenvolupament de les actuacions.

Negueruela ha destacat que durant aquesta legislatura "s'ha intensificat la col·laboració entre el Govern i els ajuntaments, el programa 'iComerç' és un clar exemple, gràcies al qual més de 1.000 comerços han millorat en formació, tècniques de venda o màrqueting digital".

Moreno, per la seva banda, ha assenyalat que, a través de la signatura del conveni, "la ciutat fa un pas endavant perquè un dels motors de l'economia local, com és el comerç, faci un pas més cap a la modernització per continuar sent un referent dins de Mallorca ".

A la signatura també han assistit la directora general de Comerç i Empresa, Pilar Sansó, i el regidor de Comunicació, Comerç i Turisme, Jaume Tortella.