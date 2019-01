Intel·ligència artificial i algorismes permetran monitorizar l'activitat humana recreativa en Xarxa Natura 2000 marina

Publicado 30/1/2019 16:45:37 CET

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) de la Universitat de Balears (UIB) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha desenvolupat una tecnologia basada en la intel·ligència artificial i els algorismes que permet monitorizar l'activitat humana recreativa a la Xarxa Natura 2000 marina.

El projecte 'AutoNatura 2000' ha desenvolupat en la seva primera fase aquest sistema de monitoratge automàtic que pot fer un seguiment continu de l'activitat humana recreativa, amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica a través del Programa Pleamar del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa d'àrees de conservació per assegurar la supervivència de la biodiversitat a llarg termini i fer aquest objectiu compatible amb el desenvolupament de l'activitat humana a la zona, en aquest cas, costanera.

El projecte s'ha desenvolupat a la xarxa de reserves pesqueres marines de Balears, on l'objectiu era monitorizar la salut de la seva biodiversitat i l'activitat humana que es realitza en aquestes zones marines per aconseguir objectius de conservació. Si bé, aquest repte és difícil per la complexitat tècnica.

El projecte pilot AutoNatura 2000 permet obtenir un coneixement científic de qualitat i harmonitzar la conservació de la biodiversitat marina amb la pràctica d'activitats recreatives, mitjançant una nova metodologia que permet fer un seguiment de la pesca recreativa, la navegació o el busseig a la Xarxa Natura 2000 marina.

Així, l'equip està desenvolupant algorismes d'aprenentatge profund capaços de fer que ordinadors puguin aprendre, resoldre problemes i prendre decisions, estan revolucionant tots els àmbits del dia a dia i els està aplicant a la conservació de la fauna i la flora mitjançant el reconeixement directe d'espècies, la detecció d'activitats humanes com la petjada global de la pesca o el monitoratge automàtic de les captures procedents de la pesca.

El projecte AutoNatura2000 s'ha centrat en tres reserves marines pesqueres de les Balears; la reserva de l'Illa del Toro i de les Illes Malgrats, i la reserva marina de la badia de Palma (un total de 2633 hectàrees de les Xarxa Natura 2000 marina).

El sistema adquireix imatges d'alta definició, empra algorismes que permeten a un ordinador diferenciar un vaixell, un vaixell que navega, un caiac o un veler.

D'aquesta manera s'ha aconseguit realitzar per primera vegada una zonificació de les activitats recreatives en aquestes tres reserves marines i així es podrà complir amb l'objectiu de conservació de la Xarxa Natura 200 i amb diferents directrius europees com la Política Pesquera Comuna o Política Marítima integrada.

A la segona fase el projecte, que es realitzarà durant 2019, preveu estendre la intel·ligència artificial per monitorizar la fauna i flora aquàtica que habita la Xarxa Natura 2000.

L'objectiu final de la segona fase serà desenvolupar eines per facilitar l'adquisició d'informació de l'estat de conservació de les poblacions de peixos, aus, cefalòpodes i altres espècies que habiten la Xarxa Natura 2000 basades en intel·ligència artificial.

Aquest sistema permetrà avançar cap a un sistema de monitoreig automàtic i autònom de l'estat de les poblacions de fauna i flora de la Xarxa Natura 2000 a través de la generació de manera continuada d'informació científica d'alta qualitat.