La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma nomena els nous òrgans directius

Publicado 3/7/2019 13:49:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha presentat aquesta dimecres una relació de cessaments i nomenaments dels òrgans directius del nou executiu, que s'ha aprovat en Junta de Govern.

Segons ha explicat el portaveu en roda de premsa, aquests "treballaran des de ja per activar les polítiques" i ha dit que la Junta ha nomenat el "gruix" d'òrgans directius del nou equip de govern, malgrat que encara queden alguns "pendents de definir les properes setmanes".

Més concretament, s'han nomenat nou coordinadors generals i 16 direccions generals i, d'altra banda, de les 17 persones cessades, set han estat novament nomenades per continuar en el mateix o en altres càrrecs, ja que, com ha remarcat Jarabo, és un govern "que no comença de zero", en el què "es reforcen àrees per ser més proper".

Oscar Manuel Cereijo continuarà com a coordinador general del Govern municipal; Joana Maria Adillón serà coordinadora general de Seguretat Ciutadana; continuarà Martí Siquier d'Economia Hisenda i Innovació; Francisca Niell, de Cultura; Luis Sureda, Infraestructures; Virginia Abraham, Medi ambient i Benestar Animal i el coordinador de Promoció Econòmica i Ocupació està pendent.