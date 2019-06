Jutgen un home per gravar en roba interior a dos menors de cinc i vuit anys

Publicado 29/6/2019 12:38:14 CET

L'acusat també va besar a una d'elles mentre es tocava els genitals

PALMA DE MALLORCA, 29 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears jutja aquest dimecres a un home per gravar en roba interior a dos menors de cinc i vuit anys. A més, a la més petita la va besar mentre es tocava els genitals. La Fiscalia li demana quatre anys de presó.

Segons l'escrit del Ministeri Fiscal, els fets van succeir a l'agost de 2016. El processament residia en companyia de les dues menors en companyia dels seus pares, així com el germà petit i un oncle.

La Fiscalia considera, que guiat per un ànim libidinós, va gravar a les menors quan estaven en roba interior, apropant el 'zoom' a les seves zones genitals.

En una ocasió, l'acusat va sortir a la balconada de l'habitatge al costat de la menor de cinc anys i la va besar a la boca en diverses ocasions mentre es tocava els genitals.

Per això, el Ministeri Fiscal li demana un total de quatre anys de presó per dos delictes d'abús sexual, així com la prohibició d'apropar-se a una distància inferior a 500 metres d'elles.