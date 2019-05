L'Ajuntament de Marratxí instal·la jocs per potenciar l'agilitat dels gossos a Nova Cabana

Publicado 23/5/2019 15:08:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Marratxí, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha instal·lat a Nova Cabana una sèrie de jocs per potenciar l'agilitat i l'exercici físic dels gossos d'aquest nucli del municipi, que té una nombrosa població canina.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests jocs, que es coneixen tècnicament com Agility, són rampes o túnels especialment concebuts per als gossos.

Els educadors canins cada vegada ho recomanen més com a fórmula per tractar certs problemes de comportament en els gossos, i per potenciar el seu bon estat físic i mental.

En el cas de Nova Cabana, també compta amb el 'correcans' ja existent, que el consistori va instal·lar atenent a la demanda dels veïns en aquest sentit.

Quant als 'correcans', a Marratxí hi ha tres. A més del de Nova Cabana, a Es Caülls i a Es Canyar.